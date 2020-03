Chelsea-Liverpool: jogo grande nos 'oitavos' da Taça de Inglaterra

Vindo de uma surpreendente derrota na Premier League aos pés do Watford, que ditou o final da série invicta na prova, o Liverpool tem esta terça-feira um teste de fogo, quando pelas 19h45 visitar o reduto do Chelsea, numa prova referente aos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.



Naquele que será o jogo grande da ronda, frente a frente estarão os reds, primeiros colocados do campeonato com 79 pontos, e os blues, quartos com 45, sendo que tal como o Liverpool também o Chelsea entra em campo numa fase menos boa, com apenas uma vitória na última mão cheia de jogos.



Privado neste encontro de Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Marco van Ginkel e N'Golo Kanté - e cm Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham em dúvida -, o Chelsea chega a esta ronda depois de ter afastado Nottingham Forest e o Hull City, ao passo que os reds, sem Nathaniel Clyne, Xherdan Shaqiri e Jordan Henderson neste duelo, deixaram pelo caminho Everton e Shrewsbury Town - nesta última eliminatória teve mesmo de disputar um segundo jogo.



De notar, por fim, que este será o terceiro encontro da temporada entre estas duas equipas, tendo o Liverpool vencido ambos, sendo que o primeiro deles, para a Supertaça Europeia, foi apenas resolvido nos penáltis. Como será o terceiro?