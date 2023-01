Chelsea-Manchester City: dia de jogo grande na Premier League

CÓD 164 Chelsea 4,9 Empate 3,95 Manchester City 1,61

Dia de jogo grande na Premier League, com o Chelsea a receber esta quinta-feira a visita do Manchester City, numa partida da 17.ª jornada que colocará em confronto o nono e o segundo colocados, respetivamente.Com 36 pontos, o Manchester City chega a este jogo vindo de quatro jogos sem perder, ainda que no último dia do ano tenha desapontado ao empatar diante do Everton. Olhando ao registo estatístico, note-se que o Man. City foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Do ponto de vista individual, Rúben Dias é baixa por lesão, havendo ainda dúvidas quanto a Aymeric Laporte. Quem estará de regresso é Julian Alvarez, recentemente consagrado campeão do Mundo no Qatar.Quanto ao Chelsea, com as baixas certas de Reece James, Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Armando Broja, Ruben Loftus-Cheek e Ben Chilwell, empatou no primeiro dia do ano diante do Nottingham, num resultado inesperado que deixou os blues ainda mais longe da zona de Champions. Por outro lado, esse jogo ampliou para seis o número de partidas seguidas dos londrinos a sofrer golo, sendo que, falando em golos sofridos, o Chelsea foi a primeira equipa a encaixar em seis dos últimos oito encontros.Quanto ao confronto direto, o Man. City leva três vitórias seguidas sempre sem sofrer golos. Falando ainda em golos, apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais no total final. Essa estatística já se viu esta época, na vitória por 2-0 do City diante do Chelsea na Taça da Liga.