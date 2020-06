Chelsea-Manchester City: duelo de topo na Premier League

Isolado na segunda posição, o Manchester City visita esta quinta-feira o reduto do Chelsea, num duelo no qual ambas as formações entram em campo na sequência de boas retomas pós-paragem. Os citizens, com 63 pontos na tabela, venceram os dois jogos que disputaram - com oito golos marcados e nenhum sofrido -, ao passo que os blues apenas jogaram uma partida e conseguiram vencê-la - por 2-1, diante do Aston Villa.



Vindo de três vitórias consecutivas e sem derrotas nos últimso quatro encontros, o Chelsea entra nesta partida com 5 pontos de avanço para o quinto colocado, sabendo desde já que um triunfo neste duelo o poderá deixar mais perto de carimbar o apuramento para a Liga dos Campeões, mas também permitirá manter pressão no terceiro colocado Leicester.



Quanto ao Man. City, que nesta partida terá como baixa o argentino Sergio Agüero, vem das tais duas vitórias consecutivas, sendo que na estatística tem ainda a destacar o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos.



No que ao confronto dieto diz respeito, o Manchester City venceu três dos últimos cinco duelos entre estas duas equipas, o último deles na primeira mão, com triunfo por 2-1 no Etihad. Como será desta vez?

CÓD 118 Chelsea 3.98 Empate 3.82 Manchester City 1.74