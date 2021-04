Chelsea-Manchester City: por um lugar na final da Taça de Inglaterra

Líder destacado da Premier League e finalista na Taça da Liga, o Manchester City procura este sábado dar um passo importante rumo à conquista de mais um título, quando disputar pelas 17h30 a meia-final da Taça de Inglaterra diante do Chelsea.



Será um duelo entre duas equipas que a meio da semana jogaram para a Champions e que, apesar de terem tido resultados distintos - os blues perderam com o FC Porto; os citizens ganharam ao Borussia Dortmund -, conseguiram o apuramento para as meias-finais da prova.



Apenas privado do lesionado Mateo Kovacic, o Chelsea tentará repetir aquilo que fez em junho, na Premier League, quando venceu por 2-1 na receção aos citizens, e procurará de certa foram vingar a derrota que sofreu no arranque do ano.



Na luta dos bancos, refira-se, Thomas Tuchel e Pep Guardiola já se enfrentaram por cinco ocasiões, com Tuchel a perder quatro delas. Será que irá equilibrar as contas?

CÓD 162 Chelsea 4.51 Empate 3.36 Manchester City 1.76