Chelsea-Manchester United: de olho na Champions

Jogo grande no fecho da jornada 26 da Premier League, com Chelsea e Manchester United a encontrarem-se em Londres num duelo que colocará frente a frente duas formações separadas por 6 pontos e ainda com ambições claras de chegar à Liga dos Campeões da próxima época.



Vindo de três partidas seguidas sem vencer no campeonato, numa série na qual empatou dois jogos (ambos a dois golos) e uma derrota), o Chelsea não vence nenhuma partida há mais de um mês, tendo pela frente uma equipa que curiosamente vai no mesmo jejum, ainda que no caso dos red devils a situação seja pior, já que são duas derrotas e um empate.



Privado de Marco van Ginkel, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, o Chelsea tenta nesta partida voltar aos triunfos diante dos red devils depois de cinco duelos seguidos sem vencer (o registo é de três derrotas e dois empates). Já o United, sem Paul Pogba, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe e Scott McTominay e com Odion Ighalo em dúvida, espera repetir aquilo que conseguiu em outubro, quando venceu em Stamford Bridge por 2-1.

CÓD 145 Chelsea 1.79 Empate 3.51 Manchester Utd. 4.1