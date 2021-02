Chelsea-Manchester United: dia de jogo grande na Premier League

Dia de jogo grande na Premier League, com o quinto colocado Chelsea a receber em Stamford Bridge a visita do Manchester United, o segundo colocado da tabela, em igualdade com o Leicester.



Com 43 pontos, e vindo numa sequência de nove jogos seguidos sem perder - ainda não sofreu derrotas com Thomas Tuchel ao leme -, o Chelsea procura este domingo ampliar a sua sequência positiva, isto numa partida na qual estará apenas privado de Thiago Silva.



Para lá desse registo, note-se que o Chelsea não sofreu golos nos últimos três jogos caseiros, sendo que apenas perdeu um dos últimos onze duelos. Por outro lado, de referir que em sete dos últimos oito jogos dos blues na Premier viram-se sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao Man. United, que neste jogo não contará com Paul Pogba, Juan Mata, Phil Jones e Donny van de Beek, também tem uma boa série de jogos seguidos sem perder (oito), sendo que para a Premier League vai já em 19 partidas fora de casa sem ser derrotado.



Quanto ao confronto direto, há alguma vantagem recente do United, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos sete duelos disputados. Por outro lado, a atuar em Londres o United conseguiu vencer em ambas as partes nas últimas três visitas. Por fim, de referir ainda que os red devils marcaram pelo menos 2 golos nas suas últimas quatro deslocações ao reduto do Chelsea. Como será desta feita?

CÓD 144 Chelsea 2.18 Empate 3.16 Manchester Utd. 3.21