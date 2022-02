Chelsea-Palmeiras: final do Mundial de Clubes em discussão

Dia de decisões no Mundial de Clubes, com um embate esperado entre os campeões da Europa e da América do Sul, o Chelsea e o Palmeiras, respetivamente.



Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras chega a este jogo depois de ter superado o Al Ahly nas meias-finais, ao passo que o Chelsea entra em campo depois de ter ganho ao Al Hilal por 1-0, numa partida na qual a equipa de Leonardo Jardim soube vender bem cara a derrota.



Note-se que o Palmeiras chega a este jogo vindo de dez jogos seguidos sem perder (contando duelos do Paulistão, do Brasileirão da época passada e da Libertadores), sendo que em termos estatísticos há a destacar os registos de golos: apenas um dos últimos sete jogos tiveram mais do que 3 golos, sendo que em cinco dos seis mais recentes o Palmeiras foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Chelsea, leva três vitórias seguidas e quatro jogos sem perder, sendo que nenhum dos últimos seis jogos que disputou teve mais do que 2 golos. Falando em golos, o Chelsea foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos que disputou.

