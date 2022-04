Chelsea-Real Madrid: duelo entre candidatos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chelsea e Real Madrid defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão entre as mais favoritas a conquistar o título da prova milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Chelsea registou quatro vitórias (Norwich, Newcastle, Lille e Middlesbrough) e uma derrota (Brentford), enquanto que o Real Madrid somou quatro triunfos (Real Sociedad, Paris Saint-Germain, Maiorca e Celta de Vigo) e um desaire (Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com as duas equipas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco embates realizados.