Chelsea-Real Madrid: quem sairá por cima neste braço-de-ferro?

Chelsea e Real Madrid decidem esta quarta-feira qual será o último finalista da presente edição da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas formações com registos muito semelhantes nas últimas partidas realizadas.

Para esta partida, os merengues não deverão contar com Dani Carvajal, Lucas e Federico Valverde, todos por lesão. Já no lado do conjunto inglês, o croata Kovacic deverá ser a única ausência para Thomas Tuchel.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Chelsea registou três vitórias (Manchester City, West Ham e Fulham) e dois empates (Brighton e Real Madrid), enquanto que o Real Madrid somou dois triunfos (Cádiz e Osasuna) e três empates (Getafe, Bétis e Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos merengues, equipa que venceu dois dos quatro duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os blues a levarem a melhor apenas no primeiro embate, em 1998.