Chelsea-Rennes: blues procuram manter defesa imaculada

Chelsea e Rennes defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques e aspirações distintas na prova.

À entrada para esta partida, os blues posicionam-se no topo da classificação do grupo, com 4 pontos (4 golos marcados e nenhum sofrido), fruto de uma vitória e um empate nas duas primeiras jornadas da Champions, enquanto que a formação francesa é última classificada, com apenas um ponto conquistado (1 tento marcado e 2 sofridos), após somar um empate e uma derrota até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições, o Chelsea registou duas vitórias (Krasnodar e Burnley) e três empates (Southampton, Sevilha e Manchester United), ao passo que o Rennes somou um triunfo (Brest), dois empates (Dijon e Krasnodar) e duas derrotas (Angers e Sevilha).

Relativamente ao confronto direto, dizer que este será o primeiro encontro entre as duas equipas, pelo que não existe qualquer dado que sirva de comparação no que toca a duelos entre si.