Chelsea-Salzburgo: à procura da primeira vitória na Liga dos Campeões

Chelsea e Salzburgo defrontam-se na tarde de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não venceram no primeiro jogo da fase de grupos da prova milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Chelsea registou duas vitórias (Leicester e West Ham) e três derrotas (Leeds United, Southampton e Dínamo Zagreb), ao passo que o Salzburgo somou quatro triunfos (A. Lustenau, Union Gurten, Tirol e Ried) e um empate (AC Milan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Chelsea, equipa que venceu o único duelo até ao momento disputado entre as duas formações, embora tenha sido um embate particular.