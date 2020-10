Chelsea-Sevilha: favoritos em confronto no Grupo E da Champions

Aí está o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, com um embate entre os ingleses do Chelsea e os espanhóis do Sevilha, num duelo que oporá as equipas que finalizaram a temporada passada nos seus países na quarta posição. Com entrada direta via campeonato (os espanhóis até a tiveram pelo facto de terem ganho a Liga Europa), blues e andaluzes serão em teoria as equipas favoritas a passar aos oitavos-de-final, sabendo desde já que uma entrada a ganhar diante de um oponente direto poderá também deixar a questão do primeiro lugar 'adiantada'.



Com sete jogos nas pernas nesta temporada, o Chelsea tem até ao momento um registo de três vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo que no duelo mais recente foi travado pelo Southampton, num dos dois jogos da época nos quais sofreu 3 golos - em ambos empatou.



Quanto ao Sevilha, tem somente cinco jogos realizados, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O desaire mais recente deu-se precisamente no fim de semana, com um 0-1 diante do Granada, ao passo que o outro havia sido no arranque de época , frente ao todo-poderoso Bayern Munique, na Supertaça Europeia.



Para a história fica o facto de este ser o primeiro jogo entre estas duas equipas, pelo que nesse particular não haverá grande ponto de comparação ou de referência para fazer análise.



Por fim, de notar apenas que as duas equipas têm duas baixas a registar: o Chelsea não pode contar com Edouard Mendy e Billy Gilmour; o Sevilha terá de fora Sergio Escudero e Jules Koundé.

CÓD 106 Chelsea 2.03 Empate 3.57 Sevilha 3.57