Chelsea-Tottenham: dérbi londrino anima jornada

CÓD 137 Chelsea 2.25 Empate 3.25 Tottenham 3.05

Dia de dérbi londrino na Premier League, com Chelsea e Tottenham a defrontarem-se este domingo, pelas 16h30 em Stamford Bridge. Será um duelo entre duas equipas que começaram o campeonato da melhor forma, com triunfos diante de Everton e Southampton, respetivamente.Apenas privado de Mateo Kovacic neste duelo, o Chelsea deverá apostar na mesma equipa que apresentou diante do Everton, procurando neste duelo ampliar o bom registo que tem diante dos spurs, uma equipa perante a qual não perde há sete jogos e à qual ganhou nas últimas quatro ocasiões (sempre sem sofrer golos). Falando em golos, os spurs levam seis jogos seguidos a sofrer.Quanto à equipa visitante, apenas com a baixa de Oliver Skipp, deverá igualmente apostar no mesmo onze da ronda de abertura, mas neste duelo contará com a disponibilidade do brasileiro Richarlison, que tinha estado ausente devido a castigo.