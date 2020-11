Chelsea-Tottenham: dérbi londrino coloca Mourinho à prova

Líder na tabela da Premier League, com os mesmos 20 pontos do Liverpool, o Tottenham de José Mourinho tem este domingo um dos mais complicados testes neste arranque de temporada, quando pelas 16h30 visitar o reduto do Chelsea, uma equipa que está apenas duas posições abaixo na tabela, com menos 2 pontos.



Será um embate entre duas equipas que estão a fazer arranques de temporada relativamente similares, havendo apenas a diferença de os blues terem mais um empate e menos uma vitória. Até a diferença de golos é igual (+12), ainda que o Chelsea tenha mais um golo marcado e um sofrido.



Analisando equipa a equipa, o Chelsea chega a este jogo na sequência de seis vitórias seguidas e dez jogos consecutivos sem perder. Há ainda a destacar o facto de ter chegado ao descanso na frente na última meia dúzia de partidas, sendo que nesses seis jogos em cinco deles foi a primeira equipa a marcar. Por outro lado, olhando também aos mais recentes seis jogos, em cinco deles houve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Tottenham, vem de cinco vitórias seguidas e três jogos sem sofrer golos, sendo que nesses últimos cinco encontros foi sempre a primeira equipa a marcar. Note-se que este registo diz respeito a todas as provas, algo que 'anula' um pouco o efeito da série londrina, já que pelo meio houve uma surpreendente derrota em casa do Antuérpia. É que para a Premier League o Tottenham vai em oito jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos 15 encontros do campeonato apenas perdeu um.



Ainda assim, a verdade é que o Tottenham terá nesta partida de travar um registo nada positivo diante do Chelsea, uma equipa perante a qual apenas venceu por uma vez nos últimos 25 encontros. Foi em 2019, no início do ano, numa eliminatória da Taça da Liga que curiosamente viria posteriormente a sorrir aos blues. De resto, e ainda olhando a esse confronto direto, note-se que o Chelsea marcou pelo menos 2 golos em dez dos últimos onze encontros diante dos spurs, sendo que nos cinco mais recentes foi a primeira equipa a marcar e em quatro deles aqueal que chegou ao descanso na frente.



Irá a tendência manter-se ou irá Mourinho dar um novo sinal de que este Tottenham está mesmo aí para deixar a sua marca?

CÓD 166 Chelsea 2.03 Empate 3.36 Tottenham 3.39