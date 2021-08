Chelsea-Villarreal: primeiro troféu europeu da temporada em discussão

Aí está o primeiro troféu europeu da temporada, com o Chelsea a discutir com o Villarreal quem leva para casa a Supertaça Europeia, a prova que junta em campo o vencedor da Champions e da Liga Europa do ano passado.



Ambas as equipas chegam a este jogo ainda sem qualquer partida oficial nas pernas, pelo que o único ponto de referência é mesmo a pré-temporada, uma fase na qual são os blues aqueles saem mais moralizados. Só disputaram três jogos, tendo vencido dois e empatado um - o mais recente, diante do Tottenham.



Quanto ao Villarreal, fez seis duelos de preparação, não tendo conseguido vencer nenhum - o melhor que conseguiu foram três empates, diante de Leeds, Levante e Lyon. Por outro lado, nesses seis duelos de preparação sofreu golos em cinco, para um total de 12 golos sofridos e 9 marcados.



Colocando de lado as estatísticas, há vários jogadores em dúvida de ambos os lados, pelo que definir um onze provável será missão complicada. No Chelsea, por exemplo, as ausências prováveis são de César Azpilicueta, Mason Mount, Ben Chilwell, Reece James, Thiago Silva e Jorginho, ao passo que no lado dos espanhóis as dúvidas são Etienne Capoue, Francis Coquelin, Gerónimo Rulli, Vicente Iborra, Samuel Chukwueze, Daniel Parejo e Pau Torres.

