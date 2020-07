Chelsea-Wolverhampton: NES e companhia querem segurar lugar europeu

Chelsea e Wolverhampton, equipa orientada pelo treinador português Nuno Espírito Santo, entram pela última vez em campo, este domingo, em jogos a contar para a Liga inglesa de futebol, num encontro que poderá ditar algumas subidas ou descidas na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os blues posicionam-se no 4.º lugar, com 63 pontos, fruto de 19 vitórias, seis empates e 12 derrotas, enquanto que os lobos encontram-se no 6.º posto, com 59 pontos, após somarem 15 triunfos, 14 empates e oito derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Chelsea registou três vitórias (Crystal Palace, Norwich e Manchester United) e duas derrotas (Sheffield United e Liverpool), ao passo que o Wolverhampton somou dois triunfos (Everton e Crystal Palace), um empate (Burnley) e duas derrotas (Arsenal e Sheffield United).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação liderada por Frank Lampard, que soma três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.