Chicago Bears-Green Bay Packers: duelo de equipas da NFC

Encontro entre equipas da National Football Conference (NFC), com um duelo entre os sétimos Chicago Bears e os quartos Green Bay Packers. A atuar em casa, os Bears têm cinco vitórias e duas derrotas, ao passo que os Packers totalizam quatro triunfos e um desaire.



Os quatro tirunfos dos de Green Bay foram conseguidos de forma consecutiva nos encontros recentes, isto depois da derrota a abrir diante de New Orleans. Já os Chicago Bears começaram também a perder, venceram o segundo duelo, perderam o terceiro e ganharam nos dois seguintes.



No confronto direto os Packers levam quatro vitórias seguidas, a última das quais em janeiro deste ano, por 35-16.