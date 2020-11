Chicago Bears-Minnesota Vikings: fases distintas em confronto

Duelo de rivais da NFC da NFL, com os Chicago Bears a receberem na madrugada de terça-feira a visita dos Minnesota Vikings, numa partida da décima jornada de jogos da prova que colocará frente a frente o 7.º e o 11.º da referida conferência.



Com cinco vitórias em nove encontros, os Bears chegam a esta partida numa fase nada positiva, já que perderam os últimos três jogos, ao passo que do lado oposto estarão uns Vikings que estão num momento inverso, pois triunfaram nos mais recentes dois duelos.



Ainda assim, a verdade é que o confronto direto está 'invertido' em relação à fase recente das duas equipas, já que é dos de Chicago a vantagem, com quatro vitórias consecutivas. Um registo que, refira-se, permitiu aos Bears reduzirem a diferença no que ao registo global nesta rivalidade diz respeito. É que, desde o primeiro encontro, em 1961, os Vikings venceram 60 encontros e perderam 56. Como será agora, no 119.º confronto da história entre estas duas formações?

CÓD 421 Chicago Bears 2.15 Empate 11.9 Minnes. Vikings 1.61