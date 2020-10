Chicago Bears-NO Saints: visitantes em bom momento

Equipas colocadas na zona superior da tabela da NFC, Chicago Bears e New Orleans Saints encontram-se este domingo numa partida na qual estarão frente o quarto e o sétimos colocados da referida Conferência da NFL, respetivamente.



Em melhor posição, com cinco vitórias em sete jogos, os Bears chegam a este jogo vindos de uma derrota diante os LA Rams, ao passo que os Saints, por seu turno, apesar de estarem uns degraus abaixo, podem até acabar a ronda à frente do adversário deste domingo, já que para lá da vantagem no confronto direto também terão do seu lado o facto de ainda terem um jogo em atraso. Por outro lado, a favor dos Saints está ainda a recente sequência, com três vitórias consecutivas.



Para fechar, e também para dar ânimo aos de Nova Orleães, note-se que os Saints venceram os dois jogos disputados entre estas duas equipas, o último dos quais há um ano, num triunfo também em Chicago por 36-25.

CÓD 557 Chicago Bears 2.64 Empate 12.24 NO Saints 1.41