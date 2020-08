Chicago Blackhawks-Edmonton Oilers: vitória vale apuramento aos Blackhawks

Com duas vitórias até ao momento em três jogos nesta ronda de qualificação da Conferência Oeste do playoff da Stanley Cup, os Chicago Blackhawks podem na sexta-feira carimbar o apuramento para as meias-finais, necessitando para tal de bater uma vez mais os Edmonton Oilers, num duelo a disputar na Rogers Place, curiosamente a casa da equipa canadiana.



Com as tais duas vitórais no bolso, os de Chicago sabem o que têm a fazer para seguir em frente, sendo que neste duelo é bem provável que a 'oferta' de golos seja generosa, já que os últimos cinco encontros entre estes dois conjuntos tiveram pelo menos seis.



Aliás, há também um registo que promete golos logo no primeiro período, já que em quatro dos últimos cinco houve tentos de ambas as equipas nessa fase.

CÓD 274 Chi. Blackhawks 2.75 Empate 4.14 Edmonton Oilers 2.07