Chicago Blackhawks-Florida Panthers: com a promessa de golos

Encontro de candidatos na Central Division da NHL, com os Chicago Blackhawks a receberem na madrugada de quarta-feira a visita dos Florida Panthers, num duelo que colocará frente a frente o quinto e o segundo desta mesma divisão.



Em melhor posição, os da Flórida chegam a este jogo com 44 pontos e vindos de sete vitórias nos últimos dez jogos - quatro delas em jogos fora de casa. Para mais, em oito dos últimos dez jogos viram-se pelo menos 6 golos no marcador.



Quanto aos de Chicago, têm 33 pontos e na última dezena de partidas venceram apenas por três ocasiões e nos últimos quatro encontros perderam sempre. Tal como no caso dos Panthers, a perspetiva é também de muitos golos, já que sete dos últimos oito tiveram pelo menos 6 no marcador final.



Quanto ao confronto direto, os Panthers ganharam os últimos quatro duelos, sendo que em apenas sete dos últimos oito não se viram pelo menos 6 golos. No mais recente, por exemplo, viram-se 9 tentos, seis dos Panthers e três dos Blackhawks.