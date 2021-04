Chicago Blackhawks-Nashville Predators: duelo na Divisão Central da NHL

Oitavo e último jogo da temporada entre os Chicago Blackhawks e os Nashville Predators, numa partida entre dois conjuntos da Divisão Central da NHL que colocará frente a frente duas equipas que lutam diretamente pelo acesso à fase final do campeonato de hóquei no gelo norte-americano.



Em melhor posição, os visitantes entram em campo com 52 pontos, mais 3 do que os adversários desta partida, ainda que tenham também uma partida a mais disputada. Olhando aos sete jogos já disputados, o cenário é tudo menos favorável aos de Chicago, que perderam seis e venceram apenas um - curiosamente o mais recente, na última madrugada, por 5-4.



Um resultado com muitos golos, ao contrário de praticamente todos os outros, já que apenas um dos outro teve mais do que 6 golos. Em média, analisando os sete jogos já realizados, viram-se 5,1 golos por partida, uma estatística que, refira-se, foi amplamente inflacionada pelos dois jogos mais recentes: 5-4 e 5-2.