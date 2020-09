Chicago Fire-New England Revolution: em busca de um bom momento

Embate entre duas equipas da Conferência Este da Major League, com o penúltimo colocado Chicago Fire a receber a visita dos sétimos New England Revolution, num duelo da 10.ª semana de competição que colocará frente a frente duas formações que nesta retoma do campeonato não têm vivido fases particularmente positivas.



É que, em quatro duelos já disputados no pós-playoff, apenas venceram um encontro, sendo que os Fire perderam dois e empataram o outro, ao passo que os Revs empataram dois e perderam outro. No mais recente, refira-se, levou a pior a equipa visitante, já que caiu perante o New York FC, por 2-0.



Em relação a estatísticas, de notar que os Revs vão em três jogos consecutivos a sofrer, aidna que apenas um dos últimos nove duelos tenha tido pelo menos 3 golos. Por outro lado, os oito jogos mais recente tiveram pelo menos 11 cantos e os últimos dez menos do que cinco cartões.



No caso de Chicago, a estatística é inferior em ambas as situações: os últimos cinco tiveram menos do que 5 cartões e cinco dos últimos sete menos do que 11 cantos.



No que ao confronto direto diz respeito, e depois do empate a um registado em março, de referir que em oito dos últimos dez duelos diretos se registaram pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Por outro lado, os Revs sofrem diante de Chicago há dez partidas e os Fire marcaram o primeiro golo dessas mesmas partidas em sete das últimas nove ocasiões.

CÓD 122 Chicago Fire 2.2 Empate 3.24 NE Revolution 2.68