Chicago Fire-Vancouver Whitecaps: segue a ação na 'bolha' da MLS

Aí está mais um jogo na 'bolha' da Major League Soccer, com os Chicago Fire a defrontarem os Vancouver Whitecaps, num duelo que coloca frente a frente duas equipas ainda com arranques algo tremidos neste retorno do campeonato norte-americano de futebol.



Os de Chicago, com 3 pontos conquistados nesta fase final, são terceiros no seu grupo, ao passo que os Whitecaps em dois duelos perderam ambos, sofrendo um total de sete golos.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que na época passada houve um empate a um golo, um resultado que confirmou a tendência de haver golos de ambas as equipas - foi assim em quatro dos últimos cinco -, mas que curiosamente serviu para ser a exceção à regra que aponta para que haja pelo menos três golos nos jogos.

CÓD 180 Chicago Fire 1.58 Empate 3.8 Vanc. Whitecaps 4.72