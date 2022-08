Chicago Sky-NY Liberty: anfitriãs com vantagem no confronto direto recente

Chicago Sky e New York Liberty defrontam-se na madrugada de quinta-feira, a partir da 01:00 horas (horário de Portugal Continental), no jogo 1 da primeira ronda dos playoffs da WNBA (Associação Nacional de Basquetebol Feminino dos Estados Unidos da América).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Chicago Sky registaram três vitórias (Washington Mystics, Connecticut Sun e Phoenix Mercury) e duas derrotas (Seattle Storm e Las Vegas Aces), enquanto que os New York Liberty somaram três triunfos (Dallas Wings e Atlanta Dream - em dois momentos distintos) e dois desaires (Phoenix Mercury e Dallas Wings).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Chicago Sky, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New York Liberty a levarem a melhor no penúltimo embate realizado entre estes dois conjuntos.