Chievo-Spezia: joga-se o acesso à final do play-off

Chievo e Spezia defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a primeira mão da meia-final do play-off da Serie B, num encontro entre duas formações que já sobreviveram ao primeiro duelo desta fase.

Nos quartos-de-final do play-off, o Chievo eliminou o Empoli no seu estádio, enquanto que o Frosinone bateu o Cittadella fora de portas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Chievo registou três vitórias (Cittadella, Benevento e Pescara), um empate (Empoli) e uma derrota (Juve Stabia), ao passo que o Spezia somou duas vitórias (Livorno e Salernitana), dois empates (Cremonese e Entella) e uma derrota (Venezia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Chievo contra apenas um do Spezia nos últimos quatro duelos entre as duas formações, que somaram ainda um empate entre si.