Chile-Argentina: visitantes ainda sem derrotas

CÓD 110 Chile 2.5 Empate 2.95 Argentina 2.7

Encontro da zona de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, com a Argentina a visitar o reduto do Chile, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 2.º colocados. Em melhor posição, os argentinos já estão apurados para a fase final, mas defendem o registo ainda sem derrotas (8 vitórias e 5 empates), ao passo que os chilenos são uma das equipas que ainda sonha com a chegada a um dos lugares de apuramento, tanto direto como via playoff.Com 29 pontos neste apuramento, a Argentina leva 27 encontros seguidos sem perder e 6 sem sofrer. Em oito dos últimos dez jogos foi a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo vencia. Já em relação ao número de golos total, apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3.Quanto ao Chile, tem 16 pontos neste apuramento e chega a este encontro vindo de um desaire diante do Equador, que travou uma sequência de três vitórias seguidas. Em termos de golos, contando duelos de preparação, apenas dois dos últimos sete encontros tiveram pelo menos 3 golos.Quanto ao confronto direto, os últimos três duelos acabaram em empate, sendo que o último duelo com triunfo de alguma das equipas foi em 2019, com vitória da Argentina por 2-1 diante dos chilenos. Em termos de golos, de notar que o registo é baixo, com apenas um dos últimos seis encontros a ter pelo menos 3 golos - precisamente essa tal vitória por 2-1.