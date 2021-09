Chile-Brasil: canarinha ainda só com vitórias

Muito desfalcada, especialmente de jogadores a atuar na Premier League, o Brasil tem na madrugada desta sexta-feira uma deslocação complicada ao Chile, que agora se torna ainda mais difícil por causa precisamente dessas ausências.



Com seis vitórias em seis jogos já disputados neste apuramento para o Mundial'2022, o Brasil chega a este jogo na ressaca de uma Copa América que foi quase perfeita e apenas foi 'estragada' pela derrota na final diante da Argentina.



Quanto ao Chile, está a ser uma das desilusões nesta qualificação, já que tem apenas 6 pontos em seis jogos, entrando em campo vindo de uma Copa América na qual venceu um jogo, empatou dois e perdeu outros dois. Uma dessas derrotas foi precisamente diante deste Brasil, no encontro dos quartos-de-final - na altura por 1-0.



Olhando ao confronto direto, o Brasil foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos no total.

CÓD 155 Chile 3.7 Empate 3.1 Brasil 1.82