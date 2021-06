Chile-Paraguai: duelo do Grupo A da Copa América

Duelo do Grupo A da Copa América, com um embate entre o segundo colocado Chile e o terceiro Paraguai, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que chegam a este jogo vindas em momentos relativamente distintos.



Os chilenos, com três jogos disputados, conseguiram uma vitória e dois empates, ao passo que os paraguaios, com menos uma partida, têm uma vitória e uma derrota. Esta última no jogo mais recente, ante a sempre favorita Argentina.



Com seis jogos seguidos sem perder, o Chile será em teoria o favorito, ainda que venha denotando alguma fragilidade defensiva, como comprovam os seis jogos em sete nos quais sofreu sempre golos. Ainda assim, a verdade é que mesmo com golos de ambas as equipas, o total de golos nos últimos cinco encontros foi sempre inferior a 3. Quer isto dizer basicamente que o Chile apenas venceu dois jogos nos últimos seis, tendo os outros quatro acabado em empates a um.



Quanto ao Paraguai, leva três jogos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete jogos o resultado teve sempre menos do que 3 golos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco os paraguaios chegaram ao descanso em desvantagem.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que curiosamente aponta para registos diferentes, especialmente nos golos: apenas um dos últimos cinco jogos não teve mais do que 3 golos, sendo que o Chile leva precisamente cinco partidas a sofrer diante dos paraguaios.

CÓD 138 Chile 2.29 Empate 2.68 Paraguai 3.13