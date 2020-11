Chile-Peru: reencontro um ano depois

Um ano depois de se terem defrontado nas meias-finais da Copa América, na altura com clara vitória peruana por 3-0, Chile e Peru encontram-se uma vez mais num compromisso internacional, agora numa partida da 3.ª jornada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 na qual ambos os conjuntos ainda buscam a primeira vitória.



Com um registo idêntico - um empate em dois jogos -, chilenos e peruanos partilham também algumas estatísticas entre si, nomeadamente o facto de terem sofrido golos nos últimos jogos - três no caso do Chile; cinco no caso do Peru -, mas também de virem numa sequência nada positiva. O Chile ganhou apenas um dos últimos oito jogos (empatou três e perdeu outros quatro), ao passo que o Peru ganhou dois nos últimos nove (empatou dois e perdeu cinco).



Em relação ao confronto direto, note-se que o Peru vem de duas vitórias consecutivas, tendo a particularidade de ter conseguido marcar sempre aos chilenos nos últimos cinco encontros. E por falar em golos, de referir que a última meia dúzia de partidas teve sempre pelo menos 3 golos e que na última dezena se registaram sempre menos do que 5 cartões. Irá a tendência manter-se?

CÓD 218 Chile 1.79 Empate 3.19 Peru 3.78