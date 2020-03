Chinandega-Juventus: futebol não pára na Nicarágua

Num campeonato que, até ver, segue imune aos efeitos do coronavírus, Chinandega e Juventus encontram-se esta quarta-feira à noite em partida da 14.ª ronda da liga da Nicarágua, num duelo entre o oitavo e o sexto, respetivamente.



Mais bem colocado na tabela, com 13 pontos, o conjunto visitante chega a esta partida ainda sem qualquer vitória fora de portas (em sete jogos o melhor que conseguiu foram dois empates), ao passo que o Chinandega, por seu turno, alcançou as suas três vitórias precisamente no seu reduto.



Ainda assim, o histórico recente não inspira lá muito otimismo, especialmente pelo desfecho da partida deste domingo, onde o Chinandega foi goleado por 7-0 pelo Walter Ferretti.



De notar, por fim, que o confronto direto recente tem sido algo atípico, já que mais recentemente se deu um maior equilíbrio (dois empates e uma vitória do Chinandega) depois de uma sério de vitórias amplas da Juventus (5-0, 4-2 e 3-0). Como será desta vez?