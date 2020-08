Chindia Târgoviste-Dinamo Bucureste: chuva de golos à vista

Partida de encerramento da segunda ronda do campeonato romeno, com o Chindia Târgoviste a receber a visita do Dinamo Bucureste, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que não tiveram o melhor arranque de época.



Os da casa, 11.ºs na temporada passada, perderam no arranque diante do Politehnica, ao passo que os da capital, oitavos em 2019/20, arrancaram com um empate diante dos 'portugueses' do Hermannstadt, a um golo.



Olhando ao confronto direto, de notar que os últimos três jogos tiveram golos de ambas as equipas, com uma média de cinco golos por cada encontro. Primeiro com um empate a dois, depois com triunfo do Chindia Târgoviste por 3-2 e, mais recentemente, com vitória do Dinamo Bucureste por 4-1. Irá a tendência de golos manter-se?

CÓD 167 Chin. Targoviste 4.04 Empate 2.98 Dín. Bucareste 1.62