Chipre-Grécia: gregos com distância confortável para a concorrência

Chipre e Grécia defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 2 da Liga 3 da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão atualmente separadas por 10 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, Chipre posiciona-se no quarto e último lugar, com dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas, enquanto que a Grécia se encontra na liderança isolada do Grupo 2, com 12 pontos, fruto de quatro triunfos consecutivos até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que Chipre registou uma vitória (Estónia), dois empates (ambas diante da Irlanda do Norte) e duas derrotas (Kosovo e Grécia), ao passo que a Grécia somou quatro triunfos (Irlanda do Norte, Kosovo - em dois momentos distintos - e Chipre) e um desaire (Montenegro).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da Grécia, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.