Chipre-Rússia: russos procuram repetir história de 2019

Vinda de um empate teoricamente moralizador diante da Croácia, a Rússia procura voltar aos triunfos na qualificação para o Mundial'2022, defrontando este sábado, fora de casa, a congénere de Chipre, uma equipa que em quatro partidas tem 4 pontos e que ocupa à entrada desta quinta jornada o último lugar do Grupo H.



Com 7 pontos, a Rússia está no topo empatada com a Croácia, muito por conta dos dois triunfos que teve a abrir, diante de Malta e Eslovénia. Já os cipriotas têm apenas um triunfo no seu registo, conseguido em março, perante a congénere da Eslovénia.



Estas duas equipas, refira-se, já se enfrentaram na qualificação para o recente Euro'2020, na altura com a Rússia a vencer ambos os duelos: 1-0 em Moscovo e depois 5-0 na visita a Chipre, num jogo no qual os cipriotas acabaram com dez elementos.

