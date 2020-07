Chivas Guadalajara-León: marcar primeiro para ganhar

Aí está o regresso aos jogos oficiais para Chivas Guadalajara e León, numa partida do torneio Apertura mexicano no qual estarão frente a frente duas equipas que são presença habitual no primeiro escalão do futebol daquele país.



Quintos no torneio Apertura, os de Guadalajara chegam a este duelo depois de uma mini preparação com três vitórias e duas derrotas em cinco duelos, ao passo que os visitantes, segundos no Apertura, disputaram apenas dois encontros, tendo ganho um e perdido outro.



Quanto ao confronto direto, o León vai em cinco jogos seguidos a sofrer golos perante este Chivas, numa mão cheia de encontros na qual perdeu quatro e apenas ganhou um duelo. Aliás, nesses cinco encontros registou-se o facto curioso de a primeira equipa a marcar ter ganho o duelo.



Por fim, falando em golos, de notar que oito dos últimos dez duelos entre estes conjuntos tiveram dois ou menos golos. Os únicos que fugiram a essa regra foram um 4-3 da época passada e um 2-1 também na época passada. Como será desta?

CÓD 265 Chivas Guadal. 2.17 Empate 3.09 Leon 2.55