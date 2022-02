Cincinnati Bengals-LA Rams: dia de Super Bowl

Chegou o dia mais esperado para os fãs do futebol americano, com a disputa este domingo, a partir das 23h30 de Lisboa do Super Bowl, num duelo de titãs entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Será um frente a frente entre as duas equipas mais fortes da época nas respetivas conferências, que agora terão a sua chance de discutir o título mais desejado do Mundo.



A jogar numa casa que bem conhece, afinal de contas é na SoFi Stadium que disputa as suas partidas locais, os Rams podem tornar-se na segunda equipa consecutiva a vencer o Super Bowl como anfitriões, naquele que seria também o seu segundo título, depois de terem ganho em 1999.



23 anos depois, o título pode voltar a ficar nos californianos, ao passo que no lado oposto uma vitória no final representará um feito histórico para os Bengals, que nunca na sua história conseguiram conquistar o troféu mais desejado. Já estiveram na final por duas vezes (em 1981 e 1988), mas em ambas as ocasiões perderam. Será a terceira vez a definitória?



Olhando ao registo de época de ambos os conjuntos, os Bengals chegaram à final depois de uma fase regular com 10 vitórias e 7 derrotas, chegando a esta final depois de terem sido apenas quartos na AFC. Disputaram o playoff, onde bateram os Las Vegas Raiders, seguindo-se depois triunfos sobre Tennessee Titans e Kansas City Chiefs.



Já os Rams foram também quartos na fase regular e tiveram de disputar o playoff. Pelo caminho deixaram Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. No caso dos de Los Angeles, refira-se, esta será a quinta presença no Super Bowl, havendo por agora o balanço de apenas um triunfo.

