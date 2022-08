Cincinnati Bengals-LA Rams: reencontro depois do Super Bowl

Seis meses depois de terem discutido a final do Super Bowl, Cincinnati Bengals e LA Rams encontram-se este sábado, num duelo que marcará o fecho da pré-época para ambas as formações.



Vencedor desse Super Bowl, com um triunfo por 23-20, os Rams venceram um jogo e perderam outro na pré-temporada, ao passo que os Bengals, num processo de reforma do coletivo, perderam ambas as partidas.



Para este jogo os Rams voltarão a não contar com Matt Stafford, devendo o lugar ser ocupado por John Wolford, com Bryce Perkins como terceira opção. Além de Stafford, são baixas também Cam Akers e Darrell Henderson Jr.. Atenção especial a Jake Funk e Kyren Williamsl, que podem ter espaço para brilhar.



Quanto aos Bengals, tentam o primeiro triunfo, num jogo no qual não terão o contributo de Joe Burrow. Na sua ausência a opção deverá recair em Brandon Allen, mas Jake Browning e Drew Plitt estão à espreita.



Em termos de confronto direto, note-se que LA venceu os últimos dois jogos diante deste oponente, ainda que o anterior à final do Super Bowl tenha sido já em 2019.

