CJ Wilstermann-Club Libertad: por um lugar nos 'quartos' da Libertadores

Encontro dos oitavos-de-final da Libertadores, com os paraguaios do Club Libertad a visitarem o reduto do CJ Wilstermann numa partida na qual entram em campo a defender uma vitória que conseguiram há uma semana em casa por 3-1.



Vindos de uma vitória no fim de semana diante do 12 de Octubre, o Club Libertad chega a esta partida moralizado também pela sua sequência global, já que apenas perdeu um dos últimos seis jogos que disputou mais recentemente. Nessa meia dúzia de jogos, refira-se, o Libertad foi a primeira equipa a marcar em cinco deles, sendo que também em cinco se viram pelo menos 3 tentos no total.



Quanto aos bolivianos, que neste jogo terão do seu lado o facto de atuarem a 2500 metros acima do nível do mar, entram em campo vindos de um desaire no campeonato, quando caíram perante o Royal Pari Sion por 3-2. Um resultado negativo que agravou o registo da última meia dúzia de partidas, com três derrotas e apenas duas vitórias.

CÓD 258 CJ Wilstermann 1.61 Empate 3.43 Club Libertad 4.5