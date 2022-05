CJ Wilstermann-Everton: bolivianos e chilenos entram em campo para cumprir calendário

CJ Wilstermann e Everton defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 23:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por seis pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os bolivianos do CJ Wilstermann posicionam-se no quarto e último lugar do Grupo D, com apenas dois pontos conquistados, fruto de dois empates e três derrotas, enquanto que os chilenos do Everton se encontram no segundo posto (apenas atrás do São Paulo), com oito pontos, após somarem dois triunfos, dois empates e um desaire até ao momento na competição sul-americana de clubes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o CJ Wilstermann registou uma vitória (Always Ready), dois empates (Aurora e Tomayapo) e duas derrotas (São Paulo e Bolivar), ao passo que o Everton somou dois triunfos (Universidad de Chile e Ayacucho) e três empates (São Paulo, Cobresal e Antofagasta).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre as duas equipas, com o primeiro embate (realizado já este ano, na mesma fase da competição), a ter terminado com um empate a um golo (1-1).