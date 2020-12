Cleveland Browns-Baltimore Ravens: segundo duelo do ano

Duelo de equipas da AFC, com os Cleveland Browns a receberem na madrugada de terça-feira os Baltimore Ravens, numa partida da 13.ª jornada que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela da conferência, os de Cleveland entram em campo com nove vitórias em três derrotas, sendo que quatro desses triunfos foram conseguidos nos últimos quatro encontros. Algo que mostra uma equipa em grande momento, em claro contraponto com os de Baltimore, que nos últimos quatro embates apenas ganharam um, tendo pelo meio sofrido três derrotas consecutivas.



A finalizar, note-se que estas duas equipas normalmente se defrontam duas vezes por temporada, havendo já um duelo esta época para reportar. Em setembro, ainda numa fase precoce da época, os Ravens venceram por 38-6, um resultado claro, que surge em linha com a tendência desde 2016, com sete vitórias dos Ravens contra apenas duas de Cleveland. Como será desta vez?

CÓD 566 Clev. Browns 2.05 Empate 12.48 Balt. Ravens 1.66