Cleveland Browns-Denver Broncos: encontro de meio da tabela na AFC

Encontro de meio da tabela na tabela da American Football Conference (AFC), com os Cleveland Browns a receberem na madrugada de sexta-feira a visita dos Denver Broncos, num duelo entre duas equipas que em seis jogos venceram três e perderam os outros três.



Curiosamente, ambas as equipas chegam a este jogo vindas de derrotas, sendo que no caso dos Broncos as três que têm foram de forma consecutiva. Já os Browns perderam os dois mais recentes.



No que ao confronto direto diz respeito, o duelo mais recente foi em 2019, na altura com triunfo dos Broncos em casa por 24-19. Como será agora em Cleveland?

CÓD 590 Clev. Browns 1.53 Empate 11.5 Denver Broncos 2.25