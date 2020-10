Cleveland Browns-Indianapolis Colts: equipas em bom momento

Encontro da quinta semana de partidas da NFL, com os Cleveland Browns a receberem na noite de domingo a visita dos Indianapolis Colts, num embate que colocará frente a frente o sexto e o sétimo da AFC, respetivamente.



Com o mesmo registo até ao momento (três vitórias e uma derrota), Browns e Colts seguem de mão dada na sequência de partidas, já que depois de entrarem a perder conseguiram encaixar três triunfos consecutivos que os colocam numa zona superior da tabela.



Em relação ao confronto direto, este será o terceiro encontro estas duas equipas, havendo por agora um empate total, com uma vitória para cada lado. O mais recente foi dos de Cleveland, por 21-18 em 2019. Como será o terceiro?

CÓD 418 Clev. Browns 1.88 Empate 12.54 Indian. Colts 1.79