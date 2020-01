Cliftonville-Linfield: luta pelos lugares cimeiros ganha vida

Cliftonville FC e Linfield FC defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para o campeonato norte-irlandês de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações muito bem posicionadas.



Nos últimos cinco jogos realizados, os Cliftonville registaram quatro triunfos e uma derrota, enquanto que os Linfield FC somaram duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para quatro triunfos dos Linfield, sendo que três desses encontros resolveram-se pela margem mínima, com um único golo.



De ressalvar ainda que os Cliftonville são, entre as duas equipas, ps mais bem classificados, posicionando-se na 2.ª posição, com 50 pontos, mais três que os Linfield (4.ºs).

CÓD 233 Cliftonville FC 2.23 Empate 3.22 Linfield FC 2.27