Club Brugge-Genk: clubes disputam a Supertaça belga

Club Brugge e Genk defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a Supertaça belga de futebol, um encontro que será disputado pelas 19h45 (horário de Portugal Continental), no Estádio Jan Breydel, em Brugge.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se estiveram recentemente inseridas, de notar que o Club Brugge registou três vitórias (Lokomotiv Zagreb, Waregem e AEK Atens) e duas derrotas (Kortrijk e Utrecht), enquanto que o Genk somou três triunfos (Club Brugge, Termien e Eupen) e dois empates (Groningen e AZ Alkmaar).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Club Brugge, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Genk a ter a particularidade de ter vencido os dois últimos embates frente a este adversário.