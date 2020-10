Club Brugge-Lazio: vencer para ganhar vantagem

Vindos de vitórias nos encontros de abertura deste Grupo F da Liga dos Campeões, Club Brugge e Lazio encontram-se esta quarta-feira em solo belga, numa partida na qual tanto o conjunto da casa como o visitante sabe que uma vitória poderá ser decisiva na corrida pelo apuramento, especialmente tendo em conta que neste grupo estão também Zenit e Dortmund.



Ganhadores no duelo precisamente diante do Dortmund, os italianos estarão em teoria mais motivados, especialmente por causa do impacto do triunfo alcançado, mas a verdade é que a temporada 2020/21 não tem sido isenta de momentos menos bons, como mostra o registo na Serie A, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.



Em sentido inverso, os de Brugge estão bem plano interno, ao serem segundos com 19 pontos, mas a verdade é que na partida do fim de semana foram surpreendidos pelo OH Leuven, algo que poderá pesar no moral do conjunto belga, que mesmo assim regista até ao momento um interessante pecúlio de cinco vitórias em sete jogos disputados em 2020/21.



Por outro lado, o Club Brugge está na máxima força, contando já com os contributos de Simon Mignolet, Odilon Kossounou e Michal Krmencik, jogadores que foram recentemente dados como aptos após testes negativos à Covid-19. Do lado oposto, são duas as baixas (Senad Lulic e Andreas Pereira).

