Club Libertad-Ath. Paranaense: brasileiros em vantagem

• Foto: Reuters

Depois do triunfo conseguido em casa, por 2-1, o Ath. Paranaense visita na madrugada desta quarta-feira o reduto do Club Libertad, numa partida da segunda mão dos oitavos-de-final da Libertadores em que, à partida, tudo está em aberto.



Vindo de cinco triunfos seguidos e 13 consecutivos sem perder, o Ath. Paranaense está num grande momento de forma e pretende ampliá-lo, isto perante uma equipa paraguaia que nos últimos dez jogos apenas perdeu por duas vezes: ambas diante do Ath. Paranaense - as duas equipas defrontaram-se na fase de grupos da mesma Libertadores.



Em termos estatísticos, o Club Libertad foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito jogos que disputou, ao passo que o Ath. Paranaense tem o mesmo registo de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco.



Olhando aos jogos já feitos entre estas equipas, todos este ano, o Libertad venceu por 1-0 o jogo que disputou em casa, tendo perdido os outros dois, ambos disputados no Brasil, por 2-0 e 2-1.

Por Record