Club Libertad-Newell's Old Boys: encontro do Grupo F da Copa Sul-Americana

Encontro do Grupo F da Copa Sul-Americana, com o Club Libertad a receber a visita do Newell's Old Boys, num encontro entre o segundo e o terceiro colocados do referido agrupamento. Com 6 pontos, os paraguaios têm dois triunfos e um empate, ao passo que o Newell's, com 4 pontos, têm até ao momento os três resultados possíveis averbados nesta prova.



Quanto ao registo recente de ambas as equipas, contando todas as provas, o Libertad leva cinco jogos a a sofrer e também a marcar, sendo que em apenas um desses duelos o marcador não teve pelo menos 3 golos. Quanto aos argentinos, nos últimos cinco encontros marcaram quatro e sofreram também em quatro, com um registo de 9 sofridos e 4 marcados.



Quanto ao confronto direto, há duas semanas registou-se uma vitória paraguaia na Argentina por 3-1, num jogo em que os da casa acabaram com nove elementos.

CÓD 251 Club Libertad 1.64 Empate 3.29 Newell's O.Boys 3.76