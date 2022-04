Club Olimpia-Colón Santa Fé: encontro do Grupo G da Libertadores

CÓD 210 Club Olimpia 2.25 Empate 2.95 Colón Santa Fé 2.75

Encontro do Grupo G da Libertadores, com um duelo entre Club Olimpia e Colón Santa Fé, as duas equipas que ocupam as duas posições secundárias da tabela do referido agrupamento.Em melhor posição, ainda assim, está o conjunto visitante, com 3 pontos fruto de um triunfo em dois jogos. Os argentinos, refira-se, contando todas as provas levam cinco jogos sem ganhar e três sem perder. Há sete que sofrem golos, mas a verdade é que também conseguiram sempre marcar pelo menos um golo.Quanto ao Club Olimpia, leva três partidas seguidas sem perder, todas referentes ao campeonato, com um empate e dois triunfos a reportar.