Club Olimpia-Flamengo: cariocas tentam esquecer humilhação caseira

Equipa sensação desta Libertadores, com um apuramento para uns oitavos-de-final onde deixou pelo caminho o Internacional Porto Alegre, o Olimpia tenta voltar a surpreender, agora, nos 'quartos', onde terá pela frente o Flamengo, uma equipa que, curiosamente, na última ronda do Brasileirão autenticamente arrasado pelo mesmo colorado, no caso por 4-0... e no Maracanã.



A questão aqui é que o Olimpia também não vem num grande momento interna, já que perdeu os últimos dois jogos que disputou, diante do Guarani e Guaireña. Dois resultados inesperados, que deixaram em dúvida o bom momento da equipa de Assunção, que nesta partida procurará repetir aquilo que fez há nove anos, quando derrotou o Flamengo por 3-2, depois de um empate a dois golos no Brasil.



Olhando, por fim, a estatísticas, de notar que apenas um dos últimos sete jogos do Flamengo não teve mais do que 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito foi o Flamengo o primeiro conjunto a marcar. Uma das exceções foi a recente goleada aos pés do Internacional, num jogo em que Gabigol foi expulso à meia hora, na altura com o marcador já estava em 0-3.

CÓD 201 Club Olimpia 5.2 Empate 3.55 Flamengo 1.5