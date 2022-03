Club Olimpia-Fluminense: brasileiros com um pé no apuramento para a Libertadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Club Olimpia e Fluminense defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final do playoff de acesso à Taça Libertadores, num encontro em que a formação brasileira se encontra com uma vantagem de dois golos depois do triunfo (3-1) conseguido na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Club Olimpia registou três vitórias (Atlético Nacional, Tacuary e Cerro Porteño), um empate (Atlético Nacional) e uma derrota (Fluminense), enquanto que o Fluminense somou quatro triunfos (Vasco da Gama, Millonarios, Resende e Olimpia Asunción) e um empate (Boavista).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre ambas.